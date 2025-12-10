El posteo de Thiago Medina del miércoles al mediodía fue impactante, no sólo por las imágenes sino por su tremendo significado, luego de salvarse de la muerte por el choque en moto a mediados de septiembre.

“Lo que es saber que gracias a estas cicatrices sigo vivo es algo que me va a marcar para toda la vida”, arrancó reflexivo desde Instagram.

Luego, el ex Gran Hermano 2022 se manifestó potente contra quienes especularon con su mal momento: “También sé que todo lo que viví fue por algo, y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto”.

Thiago Medina. (Foto: @thi4go_km) Por: Fernando Gatti

Thiago Medina explicó la razón de su estremecedor posteo

“Subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso. Espero que con esto se les disipen todas las dudas que tenían”, enfatizó enojado.

Thiago Medina mostró las cicatrices que le quedaron tras salvarse la vida. (Foto: @thi4go_km)

Aunque al final, el papá de Laia y Aimé junto a Daniela Celis se enfocó en lo positivo: “Quiero agradecer a Dios por estar aquí y a todos ustedes que oraron y pidieron por mí”.

