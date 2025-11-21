Thiago Medina respondió las consultas de sus seguidores de Instagram y dejó un mensaje que llamó la atención. Aunque se mostró sonriente en la foto, con gorra y buzo, el joven aclaró que no todo es color de rosa cuando se trata de su salud.

“¿Cómo estás Thiago ahora?”, fue la consulta que le hizo llegar un usuario. A lo que el exparticipante de Gran Hermano se sinceró: “Y estos días así con humedad me hace doler todo el cuerpo, pero bien por suerte”.

El comentario encendió la preocupación de algunos fans, ya que Thiago dejó en claro que los cambios climáticos le afectan físicamente, aunque aclaró que, más allá de ese malestar, se encuentra “bien”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@thi4go_km) Por: Fabiana Lopez

Thiago mantiene un vínculo constante con su comunidad, y este tipo de posteos —espontáneos, cercanos y sin filtro— suelen generar una ola de reacciones y mensajes de apoyo, especialmente cuando se trata de su bienestar.

Thiago Medna: “Y estos días así con humedad me hace doler todo el cuerpo, pero bien por suerte”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA EMOTIVA PROMESA DE THIAGO MEDINA A SU HERMANA MELLIZA TRAS SER ELEGIDO PADRINO DE SU HIJO

Después de semanas difíciles y de una recuperación que aún continúa tras su accidente en moto, Thiago Medina vive un presente cargado de emociones y reencuentros, y ahora celebra una noticia que lo llenó de felicidad: su hermana melliza, Brisa, lo eligió padrino de su hijo Ehidan.

Con el alta médica ya en el pasado, cada pequeño avance en la vida de Thiago es motivo de celebración. En este contexto, el joven compartió con emoción la gran noticia familiar, dejando ver el profundo vínculo que lo une a su hermana.

“Voy a estar siempre para lo que necesités, para vos y para tu bebé”, le prometió Thiago a Brisa, en un mensaje que rápidamente se volvió viral y despertó una ola de ternura entre sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@thi4go_km) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Brisa también expresó su amor en redes con un texto que tocó el corazón de todos: “No sabés la felicidad que me da saber que vas a ser el padrino de Ehidan. Desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles, y ahora vas a ser también el cómplice de esta nueva vida que llega”.

Thiago Medina: “Voy a estar siempre para lo que necesités, para vos y para tu bebé“.

En las historias que compartieron, se los ve juntos en fotos actuales y en una imagen de cuando eran chicos, reflejando la complicidad inquebrantable de los mellizos Medina.

Brisa cerró su dedicatoria con palabras llenas de gratitud: “Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”.