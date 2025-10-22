Visiblemente movilizada por el difícil momento que atravesó, Daniela Celis abrió su corazón en una nota con LAM y contó las promesas que hizo tras el grave accidente de Thiago Medina, el padre de sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

Nazarena Vélez le preguntó: “Vos que sos tan creyente, ¿hiciste alguna promesa?”, y Pestañela no dudó en responder.

“Sí, claramente. El primer día fue el 12 de septiembre, el día del accidente. Al día siguiente yo ya estaba en la Basílica de Luján, pidiendo por favor que viva, que no me deje sin un padre para mis hijas. Era lo único que necesitaba y anhelaba”, expresó con la voz entrecortada la ex Gran Hermano 2022.

Y sostuvo que encontró en la fe su mayor refugio, mientras Thiago peleaba por sobrevivir en el Hospital de Moreno, donde estuvo 28 días internado.

“No encontraba paz en ningún lugar. Iba a la Basílica, rezaba, prendía todas las velas y quería que estén bendecidas sí o sí, porque sentía que si no lo hacía, nada iba a funcionar”, reveló Daniela.

“Escribía todos los días en el librito que está ahí, pidiendo que salga, que lo quiero vivo, que lo quiero conmigo, que lo quiero con las nenas”, agregó, aún profundamente movilizada, pero con Thiago de pie a su lado.

Sobre las promesas que hizo, agregó: “Prometí un montón de cosas y obviamente las voy a cumplir. Una de esas fue peregrinar hasta Luján".

“Todos los días iba a verlo al hospital, estuviera en coma o no, y de ahí salía a caminar hasta Luján. Llegué a la noche, y al día siguiente él se despertó. Una locura”, aseguró Daniela Celis.

