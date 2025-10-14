Daniela Celis habló en Patria y Familia, el programa de streaming al que volvió a trabajar en Luzu TV, luego de que Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas, recibiera el alta médica tras un grave accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre.

Fueron 28 días de internación, de los cuales 21 estuvo en coma inducido. “No estaba, estaba su cuerpo pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, confesó Daniela, relatando la angustia de aquellos días.

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

“Él entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente. Un testigo, Raúl, cuenta que decía: ‘No me quiero morir, no me quiero morir’. Yo hablé con Raúl, me comuniqué con él y le agradecí en todos los idiomas”, recordó la madre de las niñas, Aimé y Laia.

Thiago medina: la gravedad del accidente y las operaciones:

Daniela relató que la primera operación fue muy fuerte, ya que todos los órganos de Thiago se vieron afectados: “Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos”.

“Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena, todo muy delicado”, recordó la ex Gran Hermano.

Daniela Celis acompañó a Thiago Medina tras ser dado de alta (Foto: RS Fotos).

Cómo fue el despertar del coma de Thiago Medina:

Un día antes de poder verlo despierto, Thiago había sido rotado de posición para mejorar su saturación.

Daniela recordó la sorpresa del momento: “Al día siguiente me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”.

Cómo vivió Daniela Celis los 28 días de internación de Thiago: la rutina, la fe y el apoyo de sus amigos:

Durante las semanas más duras, Daniela se apoyó en amigos y familiares para sobrellevar la incertidumbre.

“Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. AJuli Poggio le tocaba los domingos”, contó Celis en Luzu TV.

Daniela también destacó el apoyo masivo de los seguidores de Thiago, que se sintieron parte del proceso: “Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola”.