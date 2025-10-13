El 9 de octubre, Thiago Medina recibió el alta médica en el hospital de Moreno, donde le salvaron la vida tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre.

Cercana desde el primer día, Julieta Poggio no dudó en visitar al ex Gran Hermano, a Daniela Celis y a las gemelas Aimé y Laia. La actriz emocionó a todos al compartir un video en el que se ve a Thiago, en plena rehabilitación, caminando de la mano con sus hijas por su barrio.

Julieta Poggio publicó un tierno video de Thiago Medina con sus gemelas tras el alta

En la misma sintonía, la protagonista de Patito Feo en vivo publicó una tierna postal junto a las gemelas, reafirmando su cariño y compromiso como madrina de una de ellas. “Domingo en familia”, escribió Julieta.

Julieta Poggio, con las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina (Foto: Instagram)

QUÉ DIJO THIAGO MEDINA TRAS RECIBIR EL ALTA MÉDICA

Pasadas las 12.30 del 9 de octubre, Thiago Medina dejó el hospital de Moreno, tras 28 días internado.

El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto el 12 de septiembre. Daniela Celis, su expareja y mamá de las gemelas, Aimé y Laia, no salió junto a él porque se descompensó segundos antes.

Durante la cobertura en vivo de TN, Thiago habló por primera vez: “Siempre estuvieron atentos a todo. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, que rezaron por mí. Fue un proceso duro, pero acá estamos saliendo adelante”.

Thiago contó además que planea estudiar Arquitectura y que su mayor deseo es reencontrarse con sus hijas: “Lo primero que quiero hacer es ver a mis hijas y estar con ellas”.