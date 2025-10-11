Después de semanas de preocupación y de un largo proceso de recuperación, Thiago Medina volvió a su casa y se reencontró con Daniela Celis y sus pequeñas hijas, Aime y Laia.

Feliz por esta nueva etapa, la exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes un emotivo video que resume el milagro vivido por su familia y conmovió a todos sus seguidores.

En el posteo, se pueden ver imágenes inéditas de Thiago junto a sus hijas desde el momento en que nacieron, escenas de pura ternura y unión familiar, hasta llegar al esperado reencuentro después de casi un mes de internación.

Fotos: Capturas de video de Instagram Stories (@danielacelis01)

Daniela acompañó las imágenes con un mensaje que refleja su emoción a flor de piel y la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro en un momento muy delicado de salud: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos @thi4go_km”.

Daniela Celis: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos @thi4go_km”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FELICIDAD DE THIAGO MEDINA AL VER A SUS HIJAS TRAS SER DADO DE ALTA: “GRACIAS POR DARME UNA NUEVA VIDA”

Después de días difíciles, Thiago Medina volvió a sonreír. El exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales un video que emocionó a todos sus seguidores: el momento exacto en que sus pequeñas hijas corren hacia él para abrazarlo tras recibir el alta médica.

En las imágenes, se lo ve llegando a su casa, visiblemente conmovido, mientras las nenas lo reconocen y salen corriendo a buscarlo. El abrazo fue inmediato, fuerte y lleno de emoción, un reflejo del profundo vínculo que el joven mantiene con sus hijas pese a todo lo vivido.

Junto al conmovedor video, Thiago escribió unas palabras que reflejan su gratitud y su fe: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas”, expresó.

Foto: Captura de Instagram (@thi4go_km) Por: Fabiana Lopez

“Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Gracias por darme una nueva vida”.

Thiago Medina: “Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia. Gracias por darme una nueva vida”.

El posteo rápidamente se viralizó entre sus fanáticos y seres queridos que no tardaron en llenarlo de mensajes de cariño y buenos deseos.