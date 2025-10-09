El 8 de octubre, Camilota visitó a Thiago Medina y compartió un tierno video desde el hospital de Moreno.
En la filmación que subió a Instagram se ve parcialmente al ex Gran Hermano 2022 sentado en la cama, mientras Camilota pinta dibujos a la distancia.
La publicación refleja un momento íntimo y de contención, en medio de la recuperación de Thiago. Más allá de las rutinas médicas y el proceso físico, Camilota quiso regalarle un rato de calma, creatividad y compañía, faltando horas para ser dado de alta.
LA FELICIDAD DE CAMILOTA POR EL ALTA MÉDICA A THIAGO MEDINA EL 9 DE OCTUBRE
“Llegó el día más esperado. Quiero agradecer de todo corazón a cada uno por el apoyo, las oraciones, el amor y la paz que nos acompañaron en este tiempo”, escribió Cami en una historia que subió a Instagram.
“Gracias por estar presentes, por cada palabra y por no soltar nuestra mano. Hoy solo tengo gratitud”, agregó con una foto sonriente.
