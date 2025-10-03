Después de varios días en coma y completamente sedado, Thiago Medina abrió los ojos y pudo reencontrarse con sus seres queridos en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La noticia trajo alivio y alegría a su familia, pero el primer encuentro con su hermana mayor, Camilota, tuvo un giro inesperado que la dejó sin palabras.

La influencer contó en Cortá por Lozano (Telefe) que, apenas la vio, el ex Gran Hermano 2022 le lanzó una frase que la impactó: “Sabe quiénes somos… lo único que me dijo es si estaba más gorda, y me pidió que empiece la dieta. Él es así conmigo”, relató entre risas y emoción.

“Lo vimos un rato y lo dejamos descansar. Es un milagro y va a ser un testimonio vivo”, agregó, todavía conmovida por la recuperación de su hermano.

Lucas y Camilota, los hermanos de Thiago Medina.

El estado de Thiago Medina y el apoyo de su familia

Thiago Medina sufrió un brutal accidente en moto el pasado 12 de septiembre y desde entonces permanece internado. En las últimas horas, mostró signos de mejoría y pudo interactuar con su familia.

Camilota también contó que Thiago preguntó por las nenas que tuvo con Daniela Celis y le pidió un beso: “Se lo di en la mano. Me tuve que poner barbijo, pero me puse recontenta”, expresó, visiblemente emocionada y esperanzada con la evolución de su hermano.

La estafa que golpeó a Camilota en medio del drama familiar

En medio de la preocupación por la salud de Thiago, Camilota tuvo que enfrentar una situación indignante: alguien se hizo pasar por ella en Facebook para pedir donaciones a nombre de su hermano.

“Yo no soy. Lo vengo a aclarar acá porque no estoy pidiendo nada. Vayan a denunciarlo, ayúdenme. Quiero que cierren la cuenta y dejen de hablar cosas que no son”, reclamó furiosa en un video que subió a Instagram.

La influencer compartió el perfil falso para alertar a sus seguidores y evitar que más personas caigan en la trampa. “Vergüenza. No sé por qué la gente es tan mala”, disparó, indignada por el accionar del estafador que está perjudicando a toda la familia de Thiago.

En la cuenta trucha, los estafadores aseguraron que el dinero era para cubrir los gastos médicos del influencer, que sigue internado tras el accidente.

“Sigo recibiendo su colaboración. El que pueda colaborar será bienvenido, ya que Thiago necesita de todos, tenemos muchos gastos médicos. Gracias… Cami”, escribieron, usando incluso fotos familiares para engañar a la gente.

El pedido de Camilota: “Sigan rezando por Thiago”

A pesar de todo, Camilota pidió que continúen las cadenas de oración por la recuperación de su hermano y agradeció el apoyo de quienes se preocuparon por su salud. La familia espera que Thiago siga mejorando y pueda dejar atrás este difícil momento.