A casi un mes del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, Daniela Celis habló en Cortá por Lozano sobre la recuperación de su expareja y padre de sus gemelas, Laia y Amié, quien continúa internado en el Hospital de Moreno.

La ex Gran Hermano 2022 reveló una de las primeras charlas que tuvo con Thiago después de que salió de terapia intensiva, y confesó que la sorprendieron los nuevos proyectos de vida del joven.

LOS NUEVOS PLANES DE VIDA DE THIAGO MEDINA TRAS SU GRAVE ACCIDENTE EN MOTO

“Él me dice: ‘La vida ahora cambia. Yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto. Son siete años’. Está leyendo libros, está muy bien de ánimo. Nos sorprende a todos por cómo se lo ve, entero y fuerte, pero esto también es un proceso para él”, contó Daniela en el programa de Telefe.

Entre risas, Vero Lozano le consultó si Thiago le había “tirado onda”.

“Sí. No sé si es por el efecto de la medicación o si lo dice en serio, pero me dijo que quiere estar en casa durante la recuperación. Quiere estar con las nenas, quiere volver. Le estamos preparando la habitación”, respondió Pestañela, feliz por la milagrosa recuperación del papá de sus hijas.

