Thiago Medina recibió el alta médica este jueves después de pasar 28 días internado en el hospital de Moreno producto de un accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre que casi le cuesta la vida.

El exparticipante de Gran Hermano pasó por tres operaciones y desde Ciudad te mostramos las fotos saliendo del centro médico en silla de ruedas. Estuvo acompañado por Daniela Celis, la madre de sus gemelas quien se descompensó, y sus familiares, entre ellos su hermana Camilota.

En diálogo con la prensa, Thiago aseguró que no volverá a subirse a una moto, que empezará a estudiar arquitectura y expresó sus deseos de volver a ver a sus niñas; además se mostró agradecido con la gente que lo acompañó en todo momento y sobre todo con sus seguidores.

LAS FOTOS DE THIAGO MEDINA TRAS SER DADO DE ALTA

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

Daniela Celis acompañó a Thiago Medina tras ser dado de alta (Foto: RS Fotos).

Fotos: Movilpress.