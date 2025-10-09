Daniela Celis celebró la recuperación de Thiago Medina con una historia en Instagram en la que se puede ver a miles de personas en el hospital festejando el alta médica.

La ex Gran Hermano se mostró agradecida con la gente y el personal médico que logró el bienestar del papá de sus hijas.

Después de 28 días internado y tres operaciones, el joven recibió el alta médica este martes en el hospital de Moreno, donde muchos de sus seguidores se acercaron a festejar la feliz noticia y compartió el momento en sus redes sociales.

Daniela Celis agradecida con la gente que apoyó a Thiago Medina (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

“Olé olé olé, Thiago, Thiago”, se escucha el cántico de las personas que se presentaron en el centro médico para apoyarlos, y la mamá de las gemelas escribió emocionada: “Gracias por el amor que le tienen a Thiago”.

THIAGO MEDINA HABLÓ DE SUS PLANES A FUTURO TRAS SER DADO DE ALTA

Ya pensando en lo que viene y luego de ser dado de alta, Thiago Medina sorprendió al contar este jueves que tiene nuevos proyectos: “Estuve pensando en estudiar arquitectura apenas me recupere“.

Consultado sobre qué es lo primero que quiere hacer al llegar a su casa, Thiago fue contundente: "Ver a mis hijas y estar con ellas. No más moto”, repitió, dejando en evidencia la importancia de su familia en este proceso de recuperación.

