El 9 de octubre, Thiago Medina recibió el alta médica en el Hospital de Moreno, luego de 28 días de internación, durante los cuales luchó por su vida tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre.

Agradecido con los médicos, con la fe y con la vida por esta nueva oportunidad, el ex Gran Hermano compartió un conmovedor posteo en Instagram, donde habló de su presente y de los cambios físicos que atraviesa en plena recuperación.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. Estoy feliz de estar vivo”, escribió Thiago junto a una foto actual, de pie y sonriente.

Luego, agregó: “Entre todo lo que me pasó, también bajé 20 kilos. Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté 2 kilos”.

Thiago Medina, en plena recuperación tras el grave accidente (Foto redes)

Las operaciones de Thiago Medina

El 12 de septiembre, Thiago fue operado de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde le extirparon el bazo. El ex participante de GH ingresó con lesiones en el pulmón y el riñón, además de fracturas en costillas y otros huesos del tórax.

Siete días después del accidente, volvió a ser intervenido quirúrgicamente: los médicos le extrajeron astillas de su cuerpo y repararon la parrilla costal, afectada por múltiples fracturas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.