Después de semanas difíciles y de una recuperación que aún continúa tras su accidente en moto, Thiago Medina vive un presente cargado de emociones y reencuentros, y ahora celebra una noticia que lo llenó de felicidad: su hermana melliza, Brisa, lo eligió padrino de su hijo Ehidan.

Con el alta médica ya en el pasado, cada pequeño avance en la vida de Thiago es motivo de celebración. En este contexto, el joven compartió con emoción la gran noticia familiar, dejando ver el profundo vínculo que lo une a su hermana.

“Voy a estar siempre para lo que necesités, para vos y para tu bebé”, le prometió Thiago a Brisa, en un mensaje que rápidamente se volvió viral y despertó una ola de ternura entre sus seguidores.

Por su parte, Brisa también expresó su amor en redes con un texto que tocó el corazón de todos: “No sabés la felicidad que me da saber que vas a ser el padrino de Ehidan. Desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles, y ahora vas a ser también el cómplice de esta nueva vida que llega”.

En las historias que compartieron, se los ve juntos en fotos actuales y en una imagen de cuando eran chicos, reflejando la complicidad inquebrantable de los mellizos Medina.

Brisa cerró su dedicatoria con palabras llenas de gratitud: “Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”.

LA DESOPILANTE REACCIÓN DE DANIELA CELIS CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE CASAMIENTO CON THIAGO MEDINA

En medio de los rumores sobre un posible casamiento de Daniela Celis con Thiago Medina (quienes tienen a sus hijas Aimé y Laia), los jóvenes dieron una a LAM y no le esquivaron a este tema.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ángel de Brito en vivo: “Dani, ¿por qué tu amiga, Romina Uhrig, dijo que se iban a casar? ¿Es verdad eso?”, lanzó el conductor del ciclo de América. A lo que Daniela respondió, entre risas: “Bueno, cuando uno se despierta de un coma inducido de 21 días, tiene muchas drogas encima”.

El ida y vuelta siguió con humor, aunque la influencer no esquivó la cuestión de fondo: “¿Pero lo dijiste o no lo dijiste?”, insistió. Y el joven se hizo cargo de sus palabras: “Sí, lo dije, lo dije”.

“El momento fue muy tierno. Él recién se despertaba, me miró a los ojos y me dice: ‘Yo, con vos, me voy a casar’”, detlló la entrevistada. Por último Thiago, por su parte, se mostró pleno en esta nueva etapa: “Estoy contento, disfrutando con mis hijas y con mis hermanos”, cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro.