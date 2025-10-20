Daniela Celis habló de su presente amoroso con Thiago Medina en Almorzando con Juana, a un mes y una semana del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida al papá de sus gemelas, Aimé y Laia.

“Estoy sola. Estoy separada hace cinco meses”, afirmó la ex Gran Hermano e influencer en el programa de eltrece, luego de confirmar que Thiago le propuso matrimonio cuando despertó en terapia intensiva, bajo efectos de la medicación.

Daniela Celis habló de su relación con Thiago Medina (Foto: eltrece)

Aunque hoy no están juntos como pareja, Daniela destacó que siempre se acompañarán como familia. Y el posteo que compartió en el Día de la Madre reflejó ese vínculo especial.

“Gracias a vos por tu fuerza, valentía y coraje. Gracias por no dejarnos solas”, escribió Celis en sus redes, junto a una foto de Thiago con un enorme ramo de flores y una caja de bombones.

Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis en el Día de la Madre (Foto: Instagram)

