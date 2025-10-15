El amor y la ternura se apoderaron de las redes sociales gracias a Laia y Aimé, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, que protagonizaron un momento adorable que derritió a todos los seguidores.

En un video que se volvió viral, las gemelas aparecen bailando con una alegría contagiosa, moviéndose al ritmo del canto de su mamá que registró la tierna escena detrás de cámara.

El video, grabado en el living de su casa, muestra la complicidad que hay entre las pequeñas, que ya conquistaron a todos con su carisma.

¡Son muy lindas!

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

EL CONMOVEDOR POSTEO DE DANIELA CELIS DEDICADO A THIAGO MEDINA TRAS SU MILAGROSA RECUPERACIÓN

Después de semanas de preocupación y de un largo proceso de recuperación, Thiago Medina volvió a su casa y se reencontró con Daniela Celis y sus pequeñas hijas, Aime y Laia.

Feliz por esta nueva etapa, la exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes un emotivo video que resume el milagro vivido por su familia y conmovió a todos sus seguidores.

En el posteo, se pueden ver imágenes inéditas de Thiago junto a sus hijas desde el momento en que nacieron, escenas de pura ternura y unión familiar, hasta llegar al esperado reencuentro después de casi un mes de internación.

Fotos: Capturas de video de Instagram Stories (@danielacelis01)

Daniela acompañó las imágenes con un mensaje que refleja su emoción a flor de piel y la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro en un momento muy delicado de salud: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos @thi4go_km”.