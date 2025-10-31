Luego del grave accidente que lo mantuvo entre la vida y la muerte durante más de 20 días, Thiago Medina volvió a mostrarse públicamente y emocionó a todos con un mensaje sobre su salud.

El exparticipante de Gran Hermano recibió el alta médica hace unas semanas y continúa su recuperación en su casa, acompañado de su familia y rodeado de cariño.

A través de sus historias de Instagram, Thiago contó que asistió a un control médico y dio la mejor noticia: “Salimos de control y, por suerte y gracias a Dios, va todo bien”, escribió junto a una foto en la que se lo ve sonriendo.

Fiel a su estilo agradecido, el joven también dedicó unas palabras a sus seguidores, quienes lo acompañaron con mensajes y oraciones desde el primer día: “Gracias a todos los que preguntan y se preocupan por mi recuperación”, expresó, visiblemente emocionado.

LA DESOPILANTE REACCIÓN DE DANIELA CELIS CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE CASAMIENTO CON THIAGO MEDINA

En medio de los rumores sobre un posible casamiento de Daniela Celis con Thiago Medina (quienes tienen a sus hijas Aimé y Laia), los jóvenes dieron una a LAM y no le esquivaron a este tema.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ángel de Brito en vivo: “Dani, ¿por qué tu amiga, Romina Uhrig, dijo que se iban a casar? ¿Es verdad eso?”, lanzó el conductor del ciclo de América. A lo que Daniela respondió, entre risas: “Bueno, cuando uno se despierta de un coma inducido de 21 días, tiene muchas drogas encima”.

El ida y vuelta siguió con humor, aunque la influencer no esquivó la cuestión de fondo: “¿Pero lo dijiste o no lo dijiste?”, insistió. Y el joven se hizo cargo de sus palabras: “Sí, lo dije, lo dije”.

“El momento fue muy tierno. Él recién se despertaba, me miró a los ojos y me dice: ‘Yo, con vos, me voy a casar’”, detlló la entrevistada. Por último Thiago, por su parte, se mostró pleno en esta nueva etapa: “Estoy contento, disfrutando con mis hijas y con mis hermanos”, cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro.