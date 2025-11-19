La desesperación de Camila Deniz cuando Thiago Medina estaba en peleando por su vida tras el accidente en moto marcó el amor que siente por su hermano menor, y ahora lo manifestó de forma cabal con el video que le dedicó.
“Te quiero agradecer por haberme invitado al taller”, comenzó Camilota en referencia al curso de autoayuda que hicieron juntos.
Pese a sus dudas iniciales, la exparticipante de Cuestión de Peso reconoció cómo impactó en ella: “Fue algo mágico. Sentí que me liberé de muchas cosas, me encontré conmigo misma. Descubrí una versión más fuerte más libre y más empoderada empoderada“.
Palabras que Camilota leyó con ciertas dificultades, y que Thiago escuchó emocionado desde los estudios de Puro Show.
El agradecimiento de Camilota a Thiago
“Gracias a vos gracias a vos sentí que pudo ponerme en primer lugar. Sentí que todo cambió, que mi mirada y mi forma de sentir en la vida son distintas”, continuó enfatizando cómo Thiago le había salvado la vida antes de su accidente.
“Gracias hermano por tenerme en cuenta, por creerme. Gracias a vos empecé a vivir de otra manera”, cerró Camilota.