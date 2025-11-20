Después de más de dos meses del accidente que lo dejó al borde de la muerte, Thiago Medina reapareció públicamente y eligió hacerlo en Puro Show, donde se mostró más sincero y vulnerable que nunca.

El ex Gran Hermano abrió su corazón para contar cómo atraviesa su recuperación y, sobre todo, cómo quedó su vínculo con Daniela Celis, madre de sus gemelas Laia y Aimé.

Desde el estudio, Thiago recordó el momento exacto en el que despertó tras la cirugía: “Cuando me desperté, en lo único que pensé fue en mis hijas”, confesó, todavía conmovido.

En ese estado de shock posanestesia, protagonizó un gesto inesperado: le propuso casamiento a Daniela.“Es verdad que le propuse casamiento… estaba bajo anestesia y ella se lo tomó en joda”, contó entre risas y vergüenza.

“VIVIMOS JUNTOS, PERO DORMIMOS SEPARADOS”: ASÍ ES HOY EL VÍNCULO CON DANIELA

Cuando le preguntaron sobre su situación amorosa actual, Thiago fue claro y prudente:“Ahora estamos bien con Dani, no estamos juntos, pero si se da volver, volveremos. No queremos forzar nada”.

Thiago Medina, Daniela Celis y Julieta Poggio, de fiesta (Movilpress)

La frase dejó entrever la delicadeza del momento que atraviesan y abrió el interrogante sobre una posible reconciliación.

El ex GH sorprendió al revelar la convivencia que mantienen: “Estamos conviviendo, vivimos juntos pero dormimos separados”, explicó, marcando que hoy la prioridad es la armonía familiar, la estabilidad emocional de sus hijas y su propia recuperación.

Según él mismo detalló, la dinámica en casa está atravesada por charlas constantes y una intención compartida de no apurar nada: “Siempre charlamos de nuestra relación, pero no queremos forzar nada porque capaz que sale todo mal”, afirmó, dejando claro que ambos están cuidando lo que construyeron.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando el programa emitió un video grabado por Daniela Celis.

Con la voz quebrada y una ternura evidente, le dedicó unas palabras que paralizaron al estudio: “Como te digo siempre, sos un gran luchador de la vida. Gracias por no dejarnos solas”.

La reacción de Thiago fue inmediata y profunda. A corazón abierto, respondió:“Dani sabe que la amo mucho, que voy a estar para ella siempre… Cuenta conmigo para lo que quiera”.