La vida le regaló una alegría enorme a Thiago Medina. Después de meses difíciles y de recuperarse del accidente de moto que lo tuvo a maltraer, el ex participante de Gran Hermano 2022 recibió la noticia más esperada: su hermana melliza, Brisa, fue mamá y lo convirtió en tío y futuro padrino.

Brisa Medina compartió la primera imagen de su hijo, Ehidan, durmiendo plácidamente con un enterito blanco y arcoíris. “Mi peque Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo”, escribió la joven.

A la bienvenida se sumó Camila Deniz, Camilota, quien también presentó a su sobrino con una foto súper tierna: “Les presento a mi ahijado”, escribió la influencer, mostrando cómo el bebé le agarraba el dedo mientras dormía.

Brisa anunció en Instagram el nacimiento de su hijo

Camilota le dio la bienvenida a su ahijado

Un nuevo integrante y una familia más unida que nunca

Para Thiago, este momento llegó en un punto de inflexión. Ya con el alta médica y rodeado del cariño de los suyos, el joven de 22 años recibió el honor de ser el padrino de Ehidan, un rol que Brisa le había anunciado meses atrás.

Camila Deniz y Thiago Medina. Foto: Instagram (@camioficial94)

“No sabés la felicidad que me da saber que vas a ser el padrino de Ehidan. Desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles, y ahora vas a ser también el cómplice de esta nueva vida que llega”, le dedicó su hermana.

Thiago Medina y su hermana melliza, Brisa (Foto: redes sociales).

Thiago Medina respondió con palabras simples pero llenas de amor: “Voy a estar siempre para lo que necesites, para vos y para tu bebé”.

Thiago Medina y sus gemelas (Fotos: Instagram)

La emoción quedó reflejada en cada palabra. Brisa no dudó en agradecerle: “Seguro también le vas a enseñar alguna que otra travesura. Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”.