A tres meses de haber sufrido un grave accidente en moto, Thiago Medina volvió a conmover a sus seguidores al mostrar una faceta íntima y vulnerable de su recuperación. El ex participante de Gran Hermano decidió contar el costado más difícil del proceso: las cicatrices que le quedaron y el pudor que siente con su propio cuerpo.

Fiel usuario a las redes sociales, Thiago se fotografió frente al espejo, con el torso desnudo y una gorra, y acompañó la imagen con un texto tan honesto como crudo: “Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero”, escribió, dejando en claro que las secuelas del accidente no son solo físicas.

Pero fue una frase la que más impacto generó entre sus fans. “Ahora ni adelante de Dani puedo estar sin remera”, confesó, revelando hasta qué punto las marcas en su cuerpo le generan incomodidad y pudor incluso en la intimidad con Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia.

Foto: Captura de Instagram Stories (@thi4go_km) Por: Fabiana Lopez

En la imagen se puede ver con claridad una larga cicatriz que va desde debajo del ombligo hasta la boca del estómago, una huella imborrable del violento episodio que casi le cuesta la vida. Esa marca es hoy el recordatorio visible del calvario que atravesó y del proceso de sanación que todavía continúa.

Thiago Medina: “Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REVELACIÓN DE THIAGO MEDINA SOBRE SU SALUD: “LA HUMEDAD ME HACE DOLER TODO EL CUERPO”

Thiago Medina respondió las consultas de sus seguidores de Instagram y dejó un mensaje que llamó la atención. Aunque se mostró sonriente en la foto, con gorra y buzo, el joven aclaró que no todo es color de rosa cuando se trata de su salud.

“¿Cómo estás Thiago ahora?”, fue la consulta que le hizo llegar un usuario. A lo que el exparticipante de Gran Hermano se sinceró: “Y estos días así con humedad me hace doler todo el cuerpo, pero bien por suerte”.

El comentario encendió la preocupación de algunos fans, ya que Thiago dejó en claro que los cambios climáticos le afectan físicamente, aunque aclaró que, más allá de ese malestar, se encuentra “bien”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@thi4go_km) Por: Fabiana Lopez

Thiago mantiene un vínculo constante con su comunidad, y este tipo de posteos —espontáneos, cercanos y sin filtro— suelen generar una ola de reacciones y mensajes de apoyo, especialmente cuando se trata de su bienestar.