Thiago Medina y Daniela Celis sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están buscando una niñera para sus hijas, Laia y Aimé.
Pero lo que parecía un simple aviso laboral terminó en un escándalo virtual: los requisitos que publicaron en redes sociales dividieron a los usuarios y generaron una catarata de comentarios.
El ex Gran Hermano compartió la búsqueda en sus historias de Instagram y fue directo: “¡Hola! Busco niñera, que viva por la zona de General Rodríguez, Álvarez o Moreno”. Pero lo que más llamó la atención fue la lista de exigencias que detalló a continuación.
Los requisitos de Thiago Medina para la niñera: experiencia, cero celular y más
Entre los puntos que pidió Thiago, se destacan:
- Experiencia mínima de dos años
- Currículum con recomendaciones
- Ser creativa y didáctica
- No fumar
- No usar el celular adelante de las nenas
- Mantener el orden en la habitación de las chicas durante la siesta porque “la hora corre”
- Tener muchas ganas de jugar y ser atenta
El detalle de que “la hora corre” mientras las nenas duermen y la exigencia de mantener el orden en la habitación encendieron la polémica.
Muchos usuarios consideraron que se trataba de condiciones excesivas para el puesto.
Debate en redes: ¿niñera o mucama?
Las redes sociales no tardaron en explotar. En X (ex Twitter), los comentarios se multiplicaron: “¿Es niñera o mucama?”, “¿Que no use el celular delante de las nenas? Jajaja, eso se lo dejamos para mami y papi”, “La hora corre… eso me parece un montón”, “¿Por qué ponerla a ordenar? Eso no es su función”, fueron algunas de las críticas.
Sin embargo, otros salieron a bancar a la pareja: “No me parece mal lo que pidió”, “No está pidiendo nada raro”, escribieron, defendiendo el derecho de los padres a poner sus propias reglas.
Daniela Celis habló de la reconciliación con Thiago Medina y el nuevo rumbo familiar
En medio de la polémica, Daniela Celis confirmó que está “en camino a la reconciliación” con Thiago Medina. La ex participante de Gran Hermano contó que el accidente vial que sufrió Thiago meses atrás fue un antes y un después en su relación y en su rol como padres.
Durante una entrevista en A la Barbarrosa (Telefe), Daniela fue sincera: “Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio”. Además, reflexionó sobre los cambios que vivieron: “La vida te replantea un montón de cosas. Mi vida y mis prioridades ya no son las mismas”.
Para cerrar, la influencer dejó en claro que, pase lo que pase, el amor por sus hijas es lo más importante: “Padres vamos a ser toda la vida. Tenemos que tener un buen vínculo de amor y comunicación porque somos el ejemplo de ellas, juntos o separados”.