Thiago Medina y Daniela Celis sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están buscando una niñera para sus hijas, Laia y Aimé.

Pero lo que parecía un simple aviso laboral terminó en un escándalo virtual: los requisitos que publicaron en redes sociales dividieron a los usuarios y generaron una catarata de comentarios.

El ex Gran Hermano compartió la búsqueda en sus historias de Instagram y fue directo: “¡Hola! Busco niñera, que viva por la zona de General Rodríguez, Álvarez o Moreno”. Pero lo que más llamó la atención fue la lista de exigencias que detalló a continuación.

Foto: @thi4go_km

Los requisitos de Thiago Medina para la niñera: experiencia, cero celular y más

Entre los puntos que pidió Thiago, se destacan:

Experiencia mínima de dos años

Currículum con recomendaciones

Ser creativa y didáctica

No fumar

No usar el celular adelante de las nenas

Mantener el orden en la habitación de las chicas durante la siesta porque “la hora corre”

Tener muchas ganas de jugar y ser atenta

El detalle de que “la hora corre” mientras las nenas duermen y la exigencia de mantener el orden en la habitación encendieron la polémica.

Muchos usuarios consideraron que se trataba de condiciones excesivas para el puesto.

Debate en redes: ¿niñera o mucama?

Las redes sociales no tardaron en explotar. En X (ex Twitter), los comentarios se multiplicaron: “¿Es niñera o mucama?”, “¿Que no use el celular delante de las nenas? Jajaja, eso se lo dejamos para mami y papi”, “La hora corre… eso me parece un montón”, “¿Por qué ponerla a ordenar? Eso no es su función”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, otros salieron a bancar a la pareja: “No me parece mal lo que pidió”, “No está pidiendo nada raro”, escribieron, defendiendo el derecho de los padres a poner sus propias reglas.

Thiago Medina, Daniela Celis y las gemelas Laia y Aimé (Foto: Instagram @danielacelis01)

Daniela Celis habló de la reconciliación con Thiago Medina y el nuevo rumbo familiar

En medio de la polémica, Daniela Celis confirmó que está “en camino a la reconciliación” con Thiago Medina. La ex participante de Gran Hermano contó que el accidente vial que sufrió Thiago meses atrás fue un antes y un después en su relación y en su rol como padres.

Durante una entrevista en A la Barbarrosa (Telefe), Daniela fue sincera: “Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio”. Además, reflexionó sobre los cambios que vivieron: “La vida te replantea un montón de cosas. Mi vida y mis prioridades ya no son las mismas”.

Para cerrar, la influencer dejó en claro que, pase lo que pase, el amor por sus hijas es lo más importante: “Padres vamos a ser toda la vida. Tenemos que tener un buen vínculo de amor y comunicación porque somos el ejemplo de ellas, juntos o separados”.