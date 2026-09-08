Los dos años que La Joaqui (31) compartió junto a Luck Ra hacían pensar a la cantante que había encontrado el amor definitivo, pero el cuartetero le puso fin al vínculo tras un viaje por España y este lunes Yanina Latorre contó el detalle por el cual la cantante sospecha que su ex la engañaba con Tuli Acosta.

“Él sentía que ella lo hacía quedar como un virgo. Porque él era el típico cuartetero que le gusta la noche, la fiesta, el fernet, y de repente la gente lo veía con las dos chiquitas (hijas de La Joaqui) yendo a merendar, y él no quería mostrar esa imagen. A él le gusta la imagen de cuartetero reventado”, explicó la conductora de SQP de entrada.

“Entonces, él hacía juntaditas, previas en la casa a las que que ella no iba porque ella no es de ese palo. Se quedaban todos a dormir y sacaban fotos. Al otro día las subían y las veían historias. En esas juntadas estaba Tuli, se quedaba a dormir en la casa, pero él no se lo contaba y Tuli se lo negaba”, continuó Yanina.

Yanina Latorre reveló por qué internaron a La Joaqui tras su separación de Luck Ra

Hasta que La Joaqui supo la verdad: “Se lo terminó blanqueando la empleada doméstica. Si te quedás como amiga no lo escondés”.

La bronca de las amigos de La Joaqui

Ahí Majo Martino recordó: “Por eso le sacó a la empleada doméstica para que no lleve y traiga”.

“La Joaquí cortó pensando que ellos le faltaban el respeto, pero que no tenían sexo”, precisó Yanina.

La Joaqui en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Y luego enfatizó: “Desde el maquillador, la prima y todos los que la rodean a la Joaquí le dicen ‘amiga, abrí los ojos’. Si él en su casa estaba durmiendo con los amigos y a la mañana mientras desayunaban, pero la foto era solamente de los pibes y Tuli se corría. ¿Por qué no la mostraba? ”.

Luck Ra y Guille Giles

“Esto fue el año pasado”, enfatizó.

“Ahí ella empezó a desconfiar que había algo para esconder. Tuli le lloró, le pidió disculpas, él también, siempre negándole un vínculo sexual”.

Y siguió: “Esa fue su primera crisis, ahí estuvieron un tiempo distanciados ellos, después las crisis se acentúan. El año pasado cuando vino la gala que invitaron La Joaquí y Luck Ra, después a la Joaquí la bajan y va a Lucra. Ella sintió que era una traición. (...) Iba solo y ella no la llevaba. Ella empezó a sentir ahí que ella era como una figurita”.

“Ella terminó asumiendo que él nunca la quiso ni estuvo totalmente enamorado, que tenían una gran conexión sexual. Porque ella buscaba casarse y él buscaba una conexión sexual”, cerró Yanina Latorre.