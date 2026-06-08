La sonrisa y el brillo en la mirada de Natalie Pérez cuando le preguntaron por Tomás Rottemberg fueron instantáneas, y pese a que a la jurado de Es mi Sueño le cuesta hablar sobre su vida privada, abrió su corazón.
“Convivimos hace un año, desde que nos conocimos”, reveló Natalie.
Luego aclaró: “Nos conocimos trabajando. Yo estaba haciendo Las Cosas Maravillosas, obra que estoy haciendo ahora los miércoles en el Multiteatro y él era el productor”.
Dado que Tomás es hijo de Carlos Rottemberg, uno de los más importantes productores teatrales de Argentina, y de Linda Peretz, la actriz que se inmortalizó como La Flaca Escopeta, Pérez halagó a sus suegros: “Con Carlos y Linda está todo bien. Con toda la familia, porque son espectaculares. Una familia hermosa”.
Quién fue el celestino que no logró unirlos
Entonces explicó: “Mi primo, José María Muscari, es muy amigo de Tomás y ya nos había querido presentar hace cuatro años y no habíamos matcheado... Yo justo estaba saliendo con alguien, él también. Después yo estaba con otro... Y no pasó...”.
Hasta que Cupido lanzó su flechazo: “Nos encontramos haciendo Las Cosas Maravillosas y sucedió...”.
Sobre ese reencuentro furtuito comentó: “Yo no quería saber nada con él. Estaba re mala onda. Y después un día vino y me habló, otro día me habló, otro le hablé yo... Y así, como se conocen las personas”.
“Yo estaba en otra, no tenía idea quién era. Tampoco quería salir con alguien que tuviera que ver con mi trabajo. Siempre me mantuve más al margen, pero a veces las cosas suceden. Coincidimos en un momento en donde buscábamos lo mismo, teníamos ganas de compartir (...) con lo difícil que es”, cerró Natalie Pérez enamoradísima de Tomás Rottemberg.