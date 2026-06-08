La sonrisa y el brillo en la mirada de Natalie Pérez cuando le preguntaron por Tomás Rottemberg fueron instantáneas, y pese a que a la jurado de Es mi Sueño le cuesta hablar sobre su vida privada, abrió su corazón.

“Convivimos hace un año, desde que nos conocimos”, reveló Natalie.

Luego aclaró: “Nos conocimos trabajando. Yo estaba haciendo Las Cosas Maravillosas, obra que estoy haciendo ahora los miércoles en el Multiteatro y él era el productor”.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg en el estreno de Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger (Foto: Movilpress).

Dado que Tomás es hijo de Carlos Rottemberg, uno de los más importantes productores teatrales de Argentina, y de Linda Peretz, la actriz que se inmortalizó como La Flaca Escopeta, Pérez halagó a sus suegros: “Con Carlos y Linda está todo bien. Con toda la familia, porque son espectaculares. Una familia hermosa”.

Quién fue el celestino que no logró unirlos

Entonces explicó: “Mi primo, José María Muscari, es muy amigo de Tomás y ya nos había querido presentar hace cuatro años y no habíamos matcheado... Yo justo estaba saliendo con alguien, él también. Después yo estaba con otro... Y no pasó...”.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Hasta que Cupido lanzó su flechazo: “Nos encontramos haciendo Las Cosas Maravillosas y sucedió...”.

Sobre ese reencuentro furtuito comentó: “Yo no quería saber nada con él. Estaba re mala onda. Y después un día vino y me habló, otro día me habló, otro le hablé yo... Y así, como se conocen las personas”.

José María Muscari en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

“Yo estaba en otra, no tenía idea quién era. Tampoco quería salir con alguien que tuviera que ver con mi trabajo. Siempre me mantuve más al margen, pero a veces las cosas suceden. Coincidimos en un momento en donde buscábamos lo mismo, teníamos ganas de compartir (...) con lo difícil que es”, cerró Natalie Pérez enamoradísima de Tomás Rottemberg.