El tiempo pasa, pero los lazos permanecen. Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez protagonizaron un emotivo reencuentro que llenó de nostalgia a los fanáticos de la exitosa novela, Las Estrellas, de Polka que marcó el prime time de 2016.

“9 años después, nos seguimos encontrando”, escribió Marcela al compartir las fotos del encuentro, donde las cuatro posaron con sonrisas cómplices y abrazos que demuestran que la amistad surgida en el set sigue más viva que nunca. Aunque faltó Justina Bustos, la quinta hermana de la ficción, el momento no perdió intensidad.

ASÍ FUE EL REENCUENTRO DE “LAS ESTRELLAS”

La reacción no se hizo esperar. Natalie pidió entre risas: “Hola, vuelvan daleee”, mientras Celeste agregó un detalle conmovedor al mencionar a sus hijos: “La edad de Juana y de Antón”, refiriéndose a los primogénitos que nacieron en 2016, el mismo año del estreno de la tira.

Se reencuentraron las protagonistas de “Las Estrellas”. Crédito: Instagram

El reencuentro no solo despertó recuerdos de aquel éxito televisivo que compitió cara a cara con las tiras extranjeras, sino que confirmó que la historia que compartieron trasciende la pantalla. “Una más para el álbum”, cerró Celeste, sellando un momento que quedará guardado en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de esta historia de cinco hermanas buscando amor y heredando mucho más que un hotel.