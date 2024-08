Un sorpresivo romance tomó en vilo a los panelistas de LAM cuando este viernes Ángel de Brito reveló que Celeste Cid (40) estaría en una relación con uno de sus excompañeros de Las Estrellas, la tira que estuvo al aire en el trece en el 2017.

En esa ficción, Celeste era Virginia Estrella, una de las cinco hermanas protagonistas, junto con Marcela Kloosterboer (Lucía Estrella), Natalie Pérez (Carla Estrella), Violeta Urtizberea (Florencia) y Justina Bustos (Miranda).

Celeste Cid para una revista. (Foto: Instagram/@mcelestia).

El elenco tenía a varios coprotagonistas masculinos, entre ellos uno al que Pepe Ochoa señaló como el presunto nuevo romance de Celeste tras reiniciar su contacto a través de las redes sociales.

QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE CELESTE CID SEGÚN ÁNGEL DE BRITO

Según Ochoa, la relación de estos dos actores es un secreto a voces ya que ambos prefieren no llamar la atención para evitar la exposición mediática y ejemplificó contando que ambos llegan a diversos lugares como el teatro en el mismo automóvil, pero ingresan por separado.

“Celeste Cid y Rafa Ferro (58) Están en un vínculo encendidísimo, porque no quieren que se sepa, están pasándola bárbaro juntos”, señaló el panelista “suricata”, revelando la identidad del actor, que tiene cuatro hijos de tres parejas.

Ochoa reveló además que esta relación habría nacido luego de que ella culminara su romance con el músico Miguel Abril Sosa en noviembre del 2023 tras apenas siete meses juntos. La actriz se mostró sorprendida en sus redes.

Rafael Ferro

“Me mandan esto. No me sorprende, pero estoy acostumbrada ¿Por qué no levantan un teléfono y chequean? Un minuto les lleva”, publicó en stories de sus redes sociales.

El posteo de Celeste Cid tras que dijeran que está en pareja con Rafael Ferro (Foto: Instagram)

