Con humor, pero con contundencia, Celeste Cid reaccionó a la versión de romance con Santiago Korovsky en Instagram.

Prácticamente en simultáneo a que Maite Peñoñori contara en LAM que la actriz había sido vista en el Tigre con el actor de la serie División Palermo, Cid echó por tierra la información.

“Me acaban de mandar esto. Tranquis, es tan solo un amigo. En verdad estoy saliendo con @martinpiro”, escribió Celeste, bromeando con que está en una relación amorosa con Martín Piroyansky, uno de los creadores de División Palermo.

Y finalizó Cid: “A provechamos la transmisión para desearle feliz cumple a @santikorovsky en su día”.

En la misma línea de humor que su colega, Santiago Korovsky reposteó la publicación de Celeste y agregó: “Impresionante”.

CELESTE CID ESTÁ SOLTERA TRAS LA SEPARACIÓN DE ABRIL SOSA

A fines de 2023, la relación amorosa de Celeste Cid con el músico Abril Sosa llegó sorpresivamente a su final.

La entonces pareja compartía su amor con frecuencia en las redes hasta que la vida los desencontró.

Luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram, Cid compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de una profunda desilusión sentimental.

“Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, reza el tema que compartió la actriz en una historia de Instagram, plasmando musicalmente su estado anímico tras la separación del músico.