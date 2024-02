A dos meses de haber oficializado su separación de Abril Sosa, Celeste Cid fue vista muy cerca de Santiago Korovsky en el puerto de Tigre.

Maite Peñoñori reveló este lunes en LAM, que la conocida actriz pasó un fin de semana en el Tigre con el creador de la exitosa serie División Palermo.

“Muy buena onda juntos. Se subieron a una lancha de esas que te llevan a hoteles para pasar el fin de semana. No me dijeron acaramelados, pero sí relajados. Como que no se estaban ocultando. Él está con gorrita en la foto”, contó la panelista.

Tras la difusión de las fotografías, Celeste Cid publicó una story aclarando los tantos. “Me acaban de mandar esto. Tranquis, es tan solo un ami. En verdad estoy saliendo con Martín Piroyansky”, bromeó la intérprete, que aprovechó para saludar por su cumpleaños a Korovsky, que compartió la story.

Celeste Cid desmintió su supuesto romance con Santiago Korovsky (Foto: Instagram @mcelestia)

Celeste Cid desmintió su supuesto romance con Santiago Korovsky (Foto: Instagram @santikorovsky)

QUIÉN ES SANTIAGO KOROVSKY, EL ACTOR QUE PASÓ EL FIN DE SEMANA CON CELESTE CID

“Él es muy gracioso”, acotó Ángel de Brito sobre los papeles más conocidos de Korovsky, que además de actor, es guionista, productor y director.

En estos roles, Santiago ha producido y dirigido el documental Salir a escena (2012), y los cortometrajes El año pasado en Mardelplá (2013) y Pasión oriental (2017). Asimismo, el actor participó de las series web Tiempo libre, El galán de Venecia, Barrilete cósmico y Casi Feliz, estrenada en Netflix.

En esa misma plataforma fue parte de las dos temporadas de la exitosa El reino y de División Palermo, que se convirtió en un gran suceso en 2023 y de la cual se encuentra preparando una nueva tanda de episodios.

