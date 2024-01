Celeste Cid mantiene una actividad reducida en redes sociales, pero en esta oportunidad aprovechó el canal para interactuar con sus fans sobre los temas que propusieran.

Así, se animó a responder consultas de todo tipo, sobre sus nuevos proyectos, sus fotos favoritas, su rutina y otras cuestiones.

CELESTE CID HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE LOS HIRIENTES COMENTARIOS QUE RECIBIÓ SOBRE SU CUERPO

Ante la consulta de un seguidor: “¿Qué hacer con las opiniones de amigos, familia y desconocidos acerca de nuestros cuerpos?”, la actriz decidió romper el silencio sobre su propia experiencia y reveló el terrible momento que vivió al ser cuestionada por conocidos sobre su cuerpo.

“Cuando dejé de fumar subí 9 kilos, un familiar muy directo me dijo ‘¿por qué engordaste tanto así? ¿no te podés cuidar?’. Le dije que su comentario me dolía, que estaba en un proceso, que si alguien no pide opinión no hace falta dar opinión”, alegó, contundente.

“Poner límite y entender que todos estamos deconstruyéndonos”, agregó.