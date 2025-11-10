Hay recetas que nacen para conquistar desde el primer bocado, y este roll de papa, queso y panceta es una de ellas. Crujiente por fuera, cremoso por dentro y con ese toque salado de la panceta que lo vuelve adictivo, se convierte en la opción perfecta para compartir en una picada, una cena informal o incluso como plato principal acompañado de una buena ensalada.

Además, se prepara con ingredientes simples y accesibles, sin pasos complicados ni utensilios especiales. Solo hace falta un poco de paciencia para el armado y un rato de horno para lograr un buen dorado. Ideal para quienes disfrutan de cocinar en casa sin complicarse demasiado, pero quieren un resultado gourmet.

Ingredientes para el Roll de papa, queso y panceta

2 k de papas.

100 g de manteca.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

Perejil.

300 g de queso muzzarella.

15 fetas de panceta.

Hilo de cocina.

2 atados de rúcula.

Roll de papa. queso y panceta se hace en pocos y simples pasos. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cocinar las papas con piel en el horno tapadas con aluminio y luego pelarlas y colocarlas en un bowl amplio para pisarlas y realizar un puré. Agregar la manteca de a poco y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Incorporar el perejil picado y reservar para realizar el roll. En una placa de horno, realizar con la panceta una red de contención intercalando las fetas. Colocar una parte del puré en el centro de la panceta y con una cuchara de madera realizar una canaleta y en su interior colocar el queso muzzarella cortado en bastones Luego colocar otra capa de puré como para tapar el queso y cerrar toda la preparación con la panceta. Atar el roll para que mantenga la forma en el horno y cocinar a 170º hasta que se dore. Retirar de la placa y servir con unas hojas de rúcula.

