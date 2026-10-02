Casi dos décadas después de la última aventura de Benjamin Gates, una de las franquicias más populares de Nicolas Cage finalmente prepara su regreso. Jon Turteltaub, director de las dos primeras películas de La leyenda del tesoro perdido, confirmó que una tercera entrega está en desarrollo.

Las dos películas anteriores, La leyenda del tesoro perdido y La leyenda del tesoro perdido 2: El libro de los secretos, duran más de 2 horas y pueden verse en Disney+.

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Cage encabezó ambas como Benjamin Gates, un historiador y cazador de tesoros obsesionado con resolver misterios escondidos en la historia de Estados Unidos.

De qué trata La leyenda del tesoro perdido 3

Por el momento, Disney mantiene en secreto la historia de la tercera película. Tampoco existe una fecha anunciada para el comienzo del rodaje o su estreno.

Confirmaron que La leyenda del tesoro perdido tendrá una tercera entrega que está en desarrollo.

La principal novedad es que el proyecto superó una etapa que durante años impidió su avance. Turteltaub reveló durante una grabación en vivo del podcast National Treasure Hunt que finalmente tienen un guion con el que está conforme y que recibió una respuesta positiva de Disney.

“Está sucediendo”, anunció el cineasta. Luego matizó que se trata de algo “real al estilo Hollywood”, porque todavía pueden producirse cambios antes de que las cámaras comiencen a rodar.

El objetivo, según explicó, es recuperar “en la medida de lo posible” al reparto de las películas originales. Cage sigue siendo la pieza fundamental para continuar la historia, aunque su incorporación todavía no fue anunciada formalmente por Disney.

Una saga que lleva casi 20 años esperando otra película

La primera National Treasure llegó a los cines en 2004. Gates descubría allí que en el reverso de la Declaración de Independencia estadounidense estaba escondida una pista que conducía hacia un gigantesco tesoro acumulado durante siglos.

Para impedir que cayera en manos equivocadas, Gates tomaba una decisión tan absurda como efectiva para poner en marcha la aventura: robar él mismo la Declaración de Independencia.

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La película recaudó alrededor de US$347 millones en todo el mundo. El éxito permitió que en 2007 llegara El libro de los secretos, en la que Gates intentaba limpiar el nombre de su familia después de que uno de sus antepasados fuera relacionado con el asesinato de Abraham Lincoln. La secuela elevó la recaudación mundial hasta unos US$459 millones.

Qué había dicho Nicolas Cage sobre regresar

La confirmación resulta todavía más llamativa por las declaraciones que Cage había realizado en los últimos años. En 2024 se mostró particularmente pesimista sobre las posibilidades de volver.

Nicolas Cage es Benjamin Franklin Gates en esta ficción.

Mientras tanto, Disney intentó mantener viva la franquicia con National Treasure: Edge of History, una serie estrenada en Disney+ en 2022. La producción presentó nuevos protagonistas y contó con Catherine Zeta-Jones, pero fue cancelada después de una sola temporada.

Cómo es el reparto de La leyenda del tesoro perdido

Estos son los protagonistas de las dos películas originales, cuyo regreso completo todavía no fue confirmado: