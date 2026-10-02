Las cáscaras de limón suelen descartarse después de utilizar el jugo o la pulpa. Sin embargo, combinarlas con bicarbonato de sodio permite preparar una mezcla casera que puede utilizarse para la limpieza cotidiana de algunas superficies y para combatir olores persistentes.

La explicación está en las características de ambos ingredientes. El bicarbonato es un álcali suave y ligeramente abrasivo, por lo que puede ayudar a desprender suciedad, actuar sobre residuos grasos y absorber olores. Las cáscaras del cítrico, por su parte, conservan aceites aromáticos y componentes que resultan útiles para la limpieza ligera.

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No obstante, la combinación no debe considerarse un limpiador milagroso ni un desinfectante. Al entrar en contacto el bicarbonato con los componentes ácidos del limón se produce una reacción que libera dióxido de carbono y neutraliza parcialmente ambos elementos. Por eso, su principal ventaja está en la limpieza suave y el aprovechamiento de las cáscaras.

Para qué sirve mezclar cáscaras de limón con bicarbonato

Uno de los usos más interesantes de esta preparación está relacionado con la limpieza de la cocina. Puede ayudar a remover suciedad superficial, residuos grasos ligeros y olores de algunas superficies lavables. El bicarbonato, además, está reconocido como un abrasivo suave y un ingrediente útil para absorber olores.

Licuar cáscaras de limón con bicarbonato: para qué sirve. Foto: IA

La mezcla puede emplearse, por ejemplo, en bachas, azulejos y otras superficies resistentes, siempre realizando previamente una prueba en un sector pequeño. También puede resultar útil para limpiar recipientes o sectores donde quedan olores de alimentos.

El limón aporta además su característico aroma cítrico. De esta manera, las cáscaras pueden tener un segundo uso antes de desecharlas, una alternativa sencilla para quienes buscan reducir residuos en la cocina.

Cómo preparar la mezcla de limón y bicarbonato

Para hacerla se necesitan cáscaras de limón, bicarbonato de sodio y agua. Una preparación doméstica sencilla consiste en cortar las cáscaras en trozos pequeños, colocarlas en una licuadora con suficiente agua para procesarlas y triturarlas hasta obtener una mezcla.

Luego se puede agregar una pequeña cantidad de bicarbonato y mezclar. Conviene preparar únicamente lo necesario para utilizar en el momento y no conservar la preparación en un recipiente hermético mientras esté reaccionando, debido a la liberación de gas.

La mezcla se distribuye sobre la superficie apta para limpiar, se deja actuar brevemente y luego se frota suavemente con una esponja o paño antes de enjuagar o retirar los restos.

En qué superficies no conviene utilizarla

Que sus ingredientes sean habituales en la cocina no significa que la preparación sea apropiada para cualquier material. Los componentes ácidos de los cítricos pueden resultar inconvenientes para piedras naturales sensibles a los ácidos, como mármol, piedra caliza o travertino. Siempre deben respetarse las indicaciones de limpieza del fabricante de cada superficie.

Licuar cáscaras de limón con bicarbonato: para qué sirve. Foto: IA

También es importante diferenciar limpiar de desinfectar. Esta preparación puede ayudar a retirar determinados residuos y olores, pero no debe presentarse como sustituto de un producto desinfectante cuando sea necesario eliminar microorganismos de una superficie.

Por último, tampoco hay que trasladar automáticamente este truco doméstico al cuidado personal. La evidencia sobre distintos usos corporales de limón y bicarbonato es limitada y, en el caso de los dientes, la combinación de acidez y abrasión puede dañar el esmalte.

Así, licuar cáscaras de limón con bicarbonato puede ser una alternativa práctica para determinadas tareas de limpieza, especialmente cuando se busca reutilizar un residuo doméstico. La clave está en emplearla únicamente sobre materiales compatibles y sin atribuirle propiedades que la mezcla no tiene.