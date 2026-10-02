Cande Vetrano protagonizó una producción muy especial junto a Pino, su hijo con Andrés Gil, y las imágenes sorprendieron a sus seguidores por lo grande que está el pequeño.

Madre e hijo fueron elegidos para participar de SuperMoms, una campaña de la marca Mishka en la que se mostraron cómplices y divertidos frente a cámara. Pino, que cumplirá dos años el próximo 14 de noviembre, acompañó a la actriz durante toda la producción.

LAS TIERNAS FOTOS DE CANDE VETRANO CON SU HIJO PINO

En las imágenes compartidas tanto por la marca como por Vetrano en las redes sociales, Cande aparece con un vestido amarillo y sandalias rojas de taco bajo. Pino, por su parte, llevó un buzo a rayas, un jean con parches y una gorra roja.

Una de las postales los muestra en un espacio verde mientras la actriz sostiene a su hijo en brazos y ambos disfrutan del momento entre risas. En otra de las escenas, vuelven a mostrarse muy divertidos mientras Cande come un sándwich.

Cande Vetrano como modelo. Crédito: Instagram

Cande Vetrano como modelo. Crédito: Instagram

Cande Vetrano como modelo. Crédito: Instagram

Aunque la actriz mantiene el cuidado sobre la exposición del nene y decidió no mostrar su rostro, las fotos permitieron apreciar algunos detalles de su crecimiento. Pino luce el pelo rubio y con rulos, una característica que llamó la atención de los seguidores.

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES AL VER CUÁNTO CRECIÓ PINO

La producción no pasó inadvertida en las redes sociales. La publicación rápidamente recibió comentarios de usuarios que destacaron la complicidad entre madre e hijo y la ternura de las imágenes.

Cande Vetrano como modelo. Crédito: Instagram

Sin embargo, uno de los detalles que más sorprendió fue cuánto creció Pino. A pocas semanas de cumplir sus dos años, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil se convirtió en el gran protagonista de la campaña junto a su mamá.