¿Qué habría ocurrido si una persona hubiera tomado decisiones diferentes en los momentos más importantes de su vida? Esa pregunta es el motor de Materia oscura (Dark Matter), el thriller de ciencia ficción que convierte las oportunidades perdidas en universos alternativos.

La serie protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly estrenó su segunda temporada el 28 de agosto de 2026 en Apple TV.

Son 10 capítulos, lanzados semanalmente cada viernes: el último llegará el 30 de octubre, por lo que los ansiosos deberán pensar cómo consumir esta ficción.

De qué trata Materia oscura

Jason Dessen es un físico, profesor y padre de familia que una noche es secuestrado en Chicago. Cuando recupera la conciencia descubre algo extraordinario: está viviendo en una realidad alternativa.

// Otro éxito de la hija de Adam Sandler: el melodrama de poco más de una hora y media que todos recomiendan

En ese mundo, las decisiones que tomó años atrás fueron diferentes. Su esposa Daniela ya no es su esposa y la familia que construyeron no existe. Jason deberá atravesar diferentes realidades para intentar recuperar la vida que le pertenece.

La dupla protagónica interpreta a Jason Dessen y Daniela Dessen.

La clave para viajar entre esos universos es la Caja, una tecnología capaz de conducir a sus ocupantes hacia innumerables versiones posibles de la realidad.

En la segunda temporada, Los Dessen intentan establecerse en un mundo que parece seguro, pero la tranquilidad dura poco. La creciente obsesión de Jason con la Caja y la desconfianza de Daniela vuelven a poner en peligro la estabilidad familiar.

El tráiler oficial de la temporada 2 de Dark Matter.

Mientras tanto, Amanda y Ryan intentan encontrar el camino de regreso a casa, y Leighton persigue su ambicioso proyecto de crear un mundo perfecto.

La temporada 2 va más allá del libro

La primera temporada adaptó Dark Matter, la novela que Blake Crouch publicó en 2016. Pero existe una diferencia fundamental con los nuevos capítulos: no hay un segundo libro.

La entrega inicial llegó prácticamente hasta el desenlace de la novela. Por eso, la temporada 2 funciona como una continuación inédita creada específicamente para televisión.

El responsable sigue siendo el propio Crouch, creador y showrunner de la serie. El escritor desarrolló los nuevos episodios junto con Jacquelyn Ben-Zekry, con quien coescribió toda la temporada.

// El clásico que catapultó a Keanu Reeves y Patrick Swayze vuelve a brillar en el streaming

Esto permite que personajes secundarios del libro ganen mayor importancia y que la historia explore nuevas consecuencias de la existencia de la Caja, sin que los lectores de la novela conozcan anticipadamente qué ocurrirá.

Una historia de ciencia ficción sobre las decisiones

Aunque utiliza conceptos como el multiverso y la superposición cuántica, Materia oscura construye buena parte de su conflicto alrededor de cuestiones personales.

Las realidades alternativas permiten enfrentar a los personajes con las vidas que podrían haber tenido, las decisiones que abandonaron y las distintas versiones de sí mismos.

Materia oscura construye buena parte de su conflicto alrededor de cuestiones personales.

Ese concepto vuelve a ser central en la segunda temporada, pero ahora la historia amplía su escala: Jason y Daniela dejan de ser los únicos ejes y Amanda, Ryan, Leighton y Blair adquieren tramas propias a través de diferentes mundos.

Cómo es el reparto de Materia oscura