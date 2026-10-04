La disputa judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez sumó un nuevo y delicado capítulo. El actor francés solicitó una orden de restricción temporal contra su exesposa y presentó ante la Justicia una serie de graves acusaciones vinculadas con Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Page Six, Martinez aseguró que la actriz habría protagonizado un violento episodio con el adolescente el pasado 26 de septiembre. Según su denuncia, Berry habría tomado al menor del cuello durante una discusión.

El planteo se conoce mientras la expareja continúa enfrentada judicialmente por cuestiones relacionadas con la custodia y crianza de Maceo.

LA GRAVE ACUSACIÓN DE OLIVIER MARTINEZ CONTRA HALLE BERRY

Siempre según la versión presentada por Martinez ante la Justicia, el conflicto habría comenzado mientras Maceo utilizaba unos anteojos de realidad virtual. El actor sostuvo que Berry cuestionó al adolescente y lo habría insultado.

Martinez afirmó en su presentación que la discusión escaló rápidamente y acusó a su exesposa de agredir físicamente al chico.

Según su relato, Berry habría sujetado a Maceo del cuello mientras le preguntaba quién tenía el control de la situación. El músico Van Hunt, pareja de la actriz, habría estado presente en ese momento, de acuerdo con la denuncia del actor.

Martinez también aseguró que, después del supuesto episodio, su hijo se comunicó con él asustado y le pidió que fuera a buscarlo. Además, sostuvo que Maceo manifestó que no quería regresar a la casa de su madre.

EL CONFLICTO JUDICIAL ENTRE HALLE BERRY Y SU EXMARIDO

Halle Berry

En los documentos, Martinez aseguró que el episodio denunciado no habría sido un hecho aislado y formuló otras acusaciones sobre situaciones que, según él, ocurrieron durante el último año y medio.

También hizo referencia a supuestos comentarios que Berry habría realizado delante de Maceo acerca de su padre durante las disputas económicas y familiares que mantienen desde hace años.

Por su parte, Halle Berry también había recurrido anteriormente a la Justicia para cuestionar la conducta de Martinez como padre. En septiembre de 2024, la actriz sostuvo que había invertido más de 200 mil dólares intentando que funcionara el acuerdo de crianza compartida.

Olivier Martinez y Halle Berry

En aquella presentación, Berry aseguró haber buscado mantener a su exmarido involucrado en las decisiones relacionadas con Maceo y lo acusó de mostrarse inflexible frente a diferentes cuestiones vinculadas con el adolescente.

Berry y Martinez se casaron en 2013 y anunciaron su separación en 2015. Aunque su matrimonio duró apenas dos años, el proceso de divorcio se extendió durante varios años y estuvo atravesado por diferencias respecto de la crianza de su hijo.

La actriz también es madre de Nahla, fruto de su relación anterior con Gabriel Aubry, mientras que Maceo es su único hijo con Martinez.