Como mánager de Tini Stoessel (28) para su papá estaba claro que Lali Espósito (33) era una de las principales competidoras de su hija por el público joven, y ahora se filtró el apodo que Alejandro Stoessel le habría puesto a la cantante.

“Había un paralelismo fuerte. Las fanáticas eran malísimas”, recordó Adrián Pallares.

Entonces, el conductor de Intrusos mandó al frente al empresario: “Alejandro a Lali le decía Lila, porque nunca iba a ser Violeta”.

La obvia referencia era a Violetta, la serie de Disney que se estrenó en 2012 con Tini como protagonista y que la consagró como actriz infantil en todo el mundo, mientras Lali brillaba con Casi Ángeles en la ficción y Teen Angels en la música.

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

La realidad hoy en día “ellas dos se llevan bárbaro”, afirmó el periodista.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Cómo es la última serie de Tini Stoessel

Por otra parte, Rodrigo Lussich fue lapidario con Quebranto, la ficción que se estrenó este año y protagoniza Tini Stoessel.

“La serie que hizo para Disney es malísima”, exclamó.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En coincidencia, Paula Varela remató: “Yo intenté verla y no pude”.