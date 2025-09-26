Como mánager de Tini Stoessel (28) para su papá estaba claro que Lali Espósito (33) era una de las principales competidoras de su hija por el público joven, y ahora se filtró el apodo que Alejandro Stoessel le habría puesto a la cantante.
“Había un paralelismo fuerte. Las fanáticas eran malísimas”, recordó Adrián Pallares.
Entonces, el conductor de Intrusos mandó al frente al empresario: “Alejandro a Lali le decía Lila, porque nunca iba a ser Violeta”.
Más sobre este tema
La obvia referencia era a Violetta, la serie de Disney que se estrenó en 2012 con Tini como protagonista y que la consagró como actriz infantil en todo el mundo, mientras Lali brillaba con Casi Ángeles en la ficción y Teen Angels en la música.
La realidad hoy en día “ellas dos se llevan bárbaro”, afirmó el periodista.
Cómo es la última serie de Tini Stoessel
Por otra parte, Rodrigo Lussich fue lapidario con Quebranto, la ficción que se estrenó este año y protagoniza Tini Stoessel.
“La serie que hizo para Disney es malísima”, exclamó.
En coincidencia, Paula Varela remató: “Yo intenté verla y no pude”.