Video: Net TV

Carlos Monti saludó este jueves 27 de agosto a Andrea Bisso, su novia, por su cumpleaños con un video que envió a Net TV, donde la periodista está junto a Tomi Dente en Entrometidos. Visiblemente emocionada por el tierno mensaje, Andrea le respondió a través de la pantalla: “Te amo mucho”.

Según contó Bisso, la relación con Monti comenzó a gestarse en octubre del año pasado. Sin embargo, los rumores de romance entre ambos habían comenzado varios meses antes, en julio de 2024. En mayo de este año, la periodista había salido a desmentir esas versiones: “Nada que ver”, aseguró en aquel momento.

Más allá de los rumores y las distintas versiones sobre cuándo comenzó el vínculo, lo cierto es que el noviazgo entre Andrea Bisso (56) y Carlos Monti (69) atraviesa un gran momento y se muestra cada vez más consolidado.

El regalo de Carlos Monti a Andrea Bisso

Andrea Bisso y Carlos Monti

En la noche del jueves, además, Bisso compartió en sus redes sociales algunos detalles del festejo. La periodista publicó la imagen de un hermoso ramo de flores que le regaló su pareja y también una fotografía en la que se los puede ver juntos, brindando en un restaurante.

De esta manera, la pareja volvió a mostrarse públicamente y dejó en claro que atraviesa un presente sentimental pleno.