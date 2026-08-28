El conductor Mariano Iúdica quedó en el centro de una polémica en el barrio Florida, zona norte, después de que se conociera un fuerte cruce con sus vecinos por un problema de estacionamiento.

Según reveló Pochi en el programa Puro Show, el conflicto escaló rápidamente: en un chat de más de 200 vecinos, en el que Iúdica no forma parte, comenzaron a compartir sus quejas y experiencias sobre el supuesto comportamiento del conductor.

Mariano Iúdica (Foto: Movilpress)

Entre las acusaciones, se mencionó que Iúdica suele entrar a su casa en contramano y que mantendría una actitud poco respetuosa con quienes viven en la zona: “Él puso su auto en la salida de un garage de una casa de sus vecinos, este vecino fue a buscarlo para que su mujer pueda estacionar bien y Iúdica le habría dicho ‘Desde ahora, te voy a molestar todos los días’”.

QUÉ DIJO LA VECINA QUE IMPULSÓ UNA DENUNCIA CONTRA MARIANO IÚDICA

Una de las vecinas, identificada como Miriam, fue quien tomó la iniciativa de exponer la situación en el chat barrial. En un audio que se viralizó, la mujer describió al conductor como “prepotente, ignorante y poco respetuoso”, y aseguró que desde hace años mantendría una relación tensa con los vecinos.

Mariana Iúdica en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

Miriam también afirmó que el conductor suele ingresar a su domicilio en contramano y que su comportamiento genera malestar en la comunidad, e incluso propuso organizarse para enfrentar a Iúdica y pedirle que cambie su actitud.

LA RESPUESTA DE MARIANO IÚDICA: RECONOCIÓ SU ERROR Y EXPLICÓ SU VERSIÓN

Mientras el tema se debatía en el programa de eltrece, Mariano Iúdica llamó en vivo para dar su versión de los hechos. El conductor admitió que estacionó su auto frente a la cochera de un vecino mientras retiraba un pedido en la verdulería y reconoció que el dueño tenía razón en enojarse.

“Paré en la verdulería y no me di cuenta que era una cochera porque el portón estaba pintado de azul. Me recontra putearon y tienen razón”, explicó Iúdica, que aseguró vivir en el barrio desde hace más de 20 años y sentirse parte de la comunidad.

Mariano Iúdica en los Martín Fierro de Portales (Foto: Movilpress).

Sobre las críticas por ingresar en contramano, Iúdica justificó que lo hace por cuestiones de seguridad durante la noche y negó tener problemas con otros vecinos de su cuadra. Además, aclaró que no conoce personalmente a la vecina que lo denunció y que suele encargarse de la seguridad y el mantenimiento de su manzana.

“Hace 23 años que estoy en el barrio, mis hijos crecieron acá y siempre colaboré con la seguridad y el bienestar de la cuadra”, concluyó Iúdica, que prefirió no sumarse al chat general y seguir manejando su propio grupo barrial.

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