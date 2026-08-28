Después de cuatro años, Las Sombras vuelve a escena con “Bastardo”, su nuevo EP. Se trata de su primer material como proyecto independiente y autogestivo.

Las Sombras presenta “Bastardo” en vivo

El nuevo EP ya tiene fecha de presentación en vivo. Las Sombras tocará este sábado 29 de agosto en el CC Matienzo, en la Ciudad de Buenos Aires. La noche contará además con la apertura de Santi Máze (solo set).

Próximos shows de Las Sombras:

29 de agosto: CC Matienzo — CABA.

2 de octubre: Capi Club — Rosario. Entradas próximamente.

3 de octubre: Casa Babylon — Córdoba. Entradas próximamente.

Las Sombras

“Bastardo”, una nueva etapa para Las Sombras

La producción estuvo a cargo de Dylan Lerner, reconocido por sus trabajos con artistas como Camionero, Louta y Wos.

La historia de Las Sombras

Las Sombras es una banda de rock oriunda de La Pampa, Argentina.

Su discografía incluye los álbumes:

Las Sombras (2016)

Crudo (2018)

El Club de los Nostálgicos (2022)

Su sonido combina elementos de blues, letras con tintes tangueros y la crudeza del rock, con una fuerte influencia de la música fundacional de los años 60.

A lo largo de su trayectoria, el grupo se presentó en importantes escenarios nacionales e internacionales y participó de festivales como Music Wins y Buena Vibra en Argentina, además de Woodstaco y En Órbita en Chile.

También compartió escenario con artistas como Carolina Durante, Juana Molina, Autos Robados, Bestia Bebé y Camionero, entre otros. En 2025, además, fue banda invitada para abrir el show de Molotov en el Movistar Arena.

Actualmente, Las Sombras está integrada por Nicolás Lippoli, Manuel Fernández, Julián Pico y Juan Carena.

El nuevo camino sonoro de Las Sombras

Luego del lanzamiento de su primer single, “Damocles”, en 2025, la banda profundizó su búsqueda musical con “Bastardo”.

El EP fue producido por Dylan Lerner, mientras que el material fue grabado por Maxi Leivas. Además, cuenta con la colaboración de Diego Martínez, de Atrás Hay Truenos, en el single “Tarde a la Escuela”.