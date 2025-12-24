Coki Ramírez lanza su nuevo single “Mujer Salvaje”, una poderosa canción que celebra la fortaleza interior, la lucha y la superación personal. El tema cuenta con la participación especial de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien dejó su voz inmortalizada en la canción con un mensaje motivador que atraviesa generaciones y emociona desde el primer acorde.

“Mujer Salvaje” se presenta como un verdadero himno de empoderamiento femenino, pero también como un canto universal a la resiliencia.

La presencia de la Locomotora Oliveras aporta una carga emocional única: su voz, firme y auténtica, refuerza el espíritu combativo y esperanzador que atraviesa toda la canción.

Este lanzamiento es, además, un sentido homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las boxeadoras más queridas y admiradas del país. Reconocida internacionalmente como séxtuple campeona mundial de boxeo y poseedora de Récords Guinness, Oliveras dejó una huella imborrable tanto en el deporte como en la vida de quienes la siguieron. El proyecto fue realizado con el apoyo de sus hijos, Alejandro y Alexis, quienes acompañaron la iniciativa como una forma de mantener vivo su legado.

Para celebrar este estreno y reencontrarse con su público, Coki Ramírez se presentará en vivo el próximo 21 de marzo en la Sala Music Mansion del Teatro Premier, en una noche que promete emoción, música y un fuerte mensaje de inspiración.

Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet.