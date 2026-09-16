Solange “Sol” Abraham atraviesa las últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una mezcla de nervios, emoción y mucha expectativa. A poco de conocerse quién será el ganador de esta edición, la participante tuvo un momento muy especial durante la transmisión en vivo: pudo reencontrarse con sus seres queridos.

La sorpresa comenzó cuando Solange se acercó para recibir a su mamá, Norma. “¡Hola, mami!”, exclamó apenas la vio, antes de fundirse en un abrazo con ella.

Pero la sorpresa no terminó allí. También llegaron su hija Delfina, su hermana Neolia y su sobrino Felipe, quienes pudieron abrazarla y compartir unos minutos con ella antes de la gran definición.

Foto: Captura (Telefe)

Con sus seres queridos frente a ella, Solange les explicó que estaba atravesando el último tramo de su experiencia en el reality y les dejó una enseñanza que quería que recordaran cuando fueran grandes: “Yo estoy ya en el último, último, último momento de este juego de mi trabajo”, comenzó diciéndoles.

Luego reconoció que todavía no sabía qué iba a pasar en la final: “No sé qué va a pasar, si voy a ganar o no voy a ganar. Porque saben que yo ya gané. ¿Saben por qué? Porque les quiero demostrar a los dos que hay que esforzarse. Y hay que darlo todo. Que hay que hacer todo por cumplir los sueños. Y sobre todo con esfuerzo y constancia”, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo quiero ser un ejemplo para ustedes con eso. Si alguien les dice que no, ¿ustedes qué tienen que decir? ‘Sí se puede’”, cerró, visiblemente movilizada por este momento.

Así, a horas de la gran final de Gran Hermano, Solange recibió el abrazo que necesitaba y convirtió uno de los momentos más emotivos de su experiencia en la casa en un mensaje de esfuerzo, perseverancia y sueños cumplidos.

Foto: Captura (Telefe)

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A DÍAS DE LA GRAN FINAL, UNA EXPARTICIPANTE DE GRAN HERMANO PODRÍA DEMANDAR EL PROGRAMA: “PUSE UN ABOGADO”

Gladys “La Bomba Tucumana” no guarda el mejor recuerdo de su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe. Después de asegurar que se sintió maltratada por algunos de los participantes y cuestionar duramente a la producción, la cantante hizo una fuerte denuncia: aseguró que le robaron varias pertenencias durante su estadía en la casa y que ya puso un abogado para intentar recuperarlas.

En diálogo con Infama, la artista contó que entre los objetos que desaparecieron hay una pulsera que pertenecía a su esposo, Luciano Ojeda, quien murió el 24 de mayo de 2025: “Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado por ese motivo. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota...”, lanzó Gladys, visiblemente molesta por la situación.

La cantante aclaró que la joya no tiene un gran valor económico, pero sí representa un recuerdo muy importante de su marido: “Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo porque él la amaba con toda su alma”, explicó.

Foto: Captura (Telefe)

“La pulsera no se la quise poner a él cuando se fue, cuando lo llevé al cementerio. No se la quise poner en el bracito porque él la amaba para dejármela justamente para mí, porque yo quería tenerla para mí”, recordó con emoción. Y añadió: “La llevé porque quería tenerlo conmigo. Está en la foto y todo, pero esa pulsera nunca volvió”.

La pulsera no sería el único objeto que Gladys asegura que desapareció durante su paso por el reality. La cantante también afirmó que le faltan varias prendas que había llevado para utilizar durante sus presentaciones: “Tampoco me devolvieron un montón de ropa que todavía tiene la etiqueta y que uso para cantar”, lamentó.

Gladys La Bomba Tucumana: “Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado por ese motivo. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota...”.

Ante la situación, la periodista Cora Debarbieri explicó en el ciclo de América que la artista estaría analizando avanzar legalmente si no obtiene una respuesta: “Está evaluando hacer la denuncia si no le dan una respuesta desde el otro lado. No está contenta con cómo la pasó y con estas irregularidades”, informó la panelista.