A cuatro meses de la muerte de Luciano Ojeda, Gladys “La Bomba Tucumana” abrió su corazón en LAM y relató, entre lágrimas, el desgarrador pedido que le hizo su esposo antes de morir.

La cantante rompió en llanto al hablar del duro momento que le tocó atravesar en la etapa final de la enfermedad de Luciano: “Yo nunca pensé que iba a pasar esto, yo pensaba que él iba a volver a casa. Fue durísimo cuando él me dijo: ‘ya está, mamita, perdóname, ya está’”.

Desconcertada y sin saber cómo reaccionar, Gladys recordó: “Cuando yo tuve que decirle: ‘amor, ¿y qué hago?’. Porque te imaginás, estaba con mi hermano y mi hijo, y no sabía que hacer. Yo no entiendo nada de esto, ¿cómo sigo? ¿Qué hago con él, con su cuerpito?”.

Fue entonces que la artista revivió las palabras más difíciles que escuchó en su vida: “Él, me acuerdo que así de la nada, porque era un hombre tan hermoso, tan guerrero, tan divino, me dijo: ‘tierra, mamita’. La palabra ‘tierra’, nada más”.

Gladys también compartió las instrucciones que su novio le dejó para el momento de la despedida: “Yo no sabía cómo preguntarle, porque era horrible ese momento. Y le digo: ‘¿Dónde, amor? ¿Qué te gustaría que te ponga?’. Y me dijo: ‘Lo que quieras, amor. Poneme la ropa que me puse para tus 60, que fuimos a Córdoba. Poneme la alianza… Y después me la sacás y te la guardás vos’ con una cadenita que tenía de oro con una cruz”.

Finalmente, La Bomba Tucumana dejó un mensaje cargado de emoción para los televidentes: “Ahora abrazo a toda la gente que está pasando por un duelo. Y a todos les digo: quieran, amen, digan que aman. Porque la vida es tan efímera”.

A fines de mayo pasado, se conoció la triste noticia sobre la muerte de Luciano Ojeda, pareja de Gladys la Bomba Tucumana con la que mantuvo una relación durante los últimos años mientras luchaba contra una dura enfermedad. Tenía 38 años.

En medio del dolor, la cantante recurrió a sus redes sociales para hacer catarsis y despedir al joven con un posteo desgarrador: “Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto, lleno de maldad, de envidia, de dolor”, escribió.

“¡¡¡Ahora solo resta decir gracias!!! Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haberlo dado todo. Y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías y el amor que le diste a todas las personas que amaste”, agregó Gladys.

“Cada día será más claro para mí, saber y darme cuenta que eras un ángel, de verdad lo eras mi chano“, siguió. Y cerró, a flor de piel: ”Yo tuve el privilegio de vivir con un ángel que solo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer”.