Gladys La Bomba Tucumana, que todas las noches participa en el VAR del Cantando 2024, sufrió un accidente al atragantarse con un tenedor y tuvo que ser intervenida de urgencia según contaron este jueves en LAM.

De acuerdo a lo que contaron Ángel de Brito y Fefe Bongiorno en el ciclo de América TV, la cantante tragó un diente de un tenedor de plástico mientras estaba comiendo en las grabaciones del show, y tuvo que ser trasladada de urgencia al Sanatorio Güemes.

“Estaba grabando el Cantando y mientras comía se atoró con un tenedor. La tienen que operar. Está en el hospital Güemes”, contó De Brito leyendo un mensaje de Walter “Alfa”Santiago.

Operaron de urgencia a Gladys , La Bomba Tucumana

“El Chato Prada me habló y me dijo que está bien La Bomba”, aclaró De Brito, que no pudo evitar preguntarse qué estaba comiendo la cantante. “Cuando estás ahí comés apurado a veces. Por ahí se le partió el tenedor y se tragó un pedazo importante de plástico”, agregó.

“Acá me dice Alfa ‘se tragó un tenedor de plástico, un diente de tenedor’. Por ahí Alfa estaba ahí, no sé”, agregó Ángel mirando su teléfono. “Me confirman de LaFlia que se le rompió el tenedor y se tragó un diente del tenedor, entonces se le fue para adentro”, agregó De Brito.

“Que lleve un tenedor de ella que no se rompa”, aconsejó Marixa Balli. “¿Pero qué vas a llevar, un tenedor en la cartera?”, preguntó De Brito, y ahí Yanina y Marixa lo pusieron al tanto de la existencia de “sets” de cubiertos para llevar al trabajo.

Gladys y un accidente muy curioso.

QUÉ DIJO GLADYS LA BPOMBA TUCUMANA TRAS SU OPERACIÓN

Algunos minutos después, Gladys reapareció en las redes sociales y explicó cómo fue el incidente por el que tuvo que ser intervenida. “Tengan mucho cuidado cuando utilicen estos utensilios de plástico”, aconsejó en un inicio.

“Yo sentó que se me quedó acá atorado”, dijo señalando su garganta. “Intenté hacer de todo para hacerlo por mí misma porque no había nadie cerca, solo Lowrdez, mi compañera del VAR. (…) me hicieron una tomografía para ver si se veía, porque me molestaba un montón”, agregó.

“Después me llevaron a hacer una endoscopía y creó que me la iba a bancar porque no quería dormirme, pero no pudo ser. Tengan mucho cuidado”, insistió Gladys.

