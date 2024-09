Gladys La Bomba Tucumana fue una de las flamantes invitadas a la mesa de Juana Viale en Almorzando con Juana (eltrece), programa en el que la cantante tropical descolocó a la conductora al aire.

“¿Estás bien?”, le preguntó la conductora al recibir a la cantante en su programa, antes de pasar a la mesa con los demás invitados. “Estoy muy bien, trabajando, yo siempre estoy activa. Del corazón bien, estoy tranquila, pero sobre todo haciendo cosas, moviéndome, que es lo importante”, sentenció la artista.

Juana presentó a Gladys antes de pasar a la mesa.

“Como dice Mirtha, está bueno estar activo. Yo soy una mujer grande, 59 años, y estoy siempre activa, haciendo cosas. Acabo de poner un lugar de empanadas…”, siguió Gladys. “Vamos a hablar de eso también”, respondió Juana. “Dale, permiso”, cerró la artista, yéndose del plano y dejando sola a la nieta de Mirtha.

ASÍ REACCIONÓ JUANA VIALE AL PLANTAZO DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA AL AIRE

“Ay, se me fue”, lanzó Juana, sorprendida. “Yo digo ‘me están echando’”, bromeó Glayds, mientras regresaba a terminar su presentación.

“No, que vamos a cerrar con un musical tuyo”, le dijo Juana. “Pero, por supuesto. Yo si vengo acá y no me dejas cantar, no vengo. Terminamos con musical, así que vayan preparándose todos”, respondió la artista. “Bueno, vaya para la mesa, ahora sí”, cerró Juana, buena onda.