El 19 de agosto, Gladys la Bomba Tucumana recibió una de las noticias más dolorosas de su vida: su amigo Cristian Natera había muerto.

Con el corazón roto, la cantante de cumbia lo despidió con amor y profundo pesar en Instagram.

“Vas a ser mi ángel para siempre. Gracias por acompañarme en mi carrera desde tus 8 añitos. Nunca me olvidaré tu lealtad y tu amor incondicional. Te amo, por siempre en mi corazón”, escribió Gladys en un posteo que hizo en su red social, junto a un video, cantando y divirtiéndose con su amigo.

Y agregó: “Te adoré mucho y así será para siempre en mi corazón. Y me adoraste con el alma también. Gracias por todo el amor que me diste. Mi Cris, me dejaste mi corazón destruido yéndote así, tan prontito, mi chiquito. Mi Cris”.

QUIÉN FUE CRISTIAN NATERA EN LA VIDA DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA

Gladys La Bomba Tucumana dialogó con Teleshow sobre la partida de Cristian Natera, un fanático con el que entabló un íntimo vínculo personal durante casi cuatro décadas.

“Fue uno de los tantos seguidores que Dios puso en mi camino, uno de los más fieles. Tenía apenas 46 años y me seguía desde los ocho, es decir, toda su vida. Yo era su ídola. Falleció repentinamente”, detalló la cantante, con el dolor en carne viva.