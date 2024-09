Elegante como se la suele ver en cada emisión de Almorzando con Juana, el programa que conduce todos los domingos al mediodía por eltrece, Juana Viale reveló quién es el hombre que mejor conoce su cuerpo.

Luego de ser piropeada por su look, la presentadora le adjudicó su estilo a Gino Bogani, quien la viste desde hace varios años: “Es gracias al señor Bogani porque sin esto no me reconoces. Paso por al lado y decís, ‘¿quién es esta?’”, lanzó con humor.

“Durante cuatro años, fui todos los miércoles a su casa, a su atelier maravilloso. Y un día decidimos que, por memoria, por reconocimiento del cuerpo después de cuatro años, me los haga (a los vestidos) de memoria”, agregó.

Gino Bogani, distinguido en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Movilpress) Por: MOVILPRESS

Y cerró, feliz con su diseñador: “Pero nunca está contento porque siempre hay que probarlo, porque es un detallista y porque hace la diferencia. Bogani me conoce el cuerpo como nadie, como muy pocas personas”.

Foto: Captura (eltrece)

JUANA VIALE MANDÓ AL FRENTE A JIMENA MONTEVERDE Y LA DEJÓ ROJA DE VERGÜENZA

Fiel a su estilo desenfadado, Juana Viale volvió a mandar al frente a su chef de cabecera Jimena Monteverde en plena mesaza de Almorzando con Juana y con todos los invitados presentes, sin contar el equipo de producción y técnicos.

Todo comenzó cuando la conductora convocó a Jimena a la mesa para que presente el menú de este domingo y, sin dar muchas vueltas, le preguntó: “¿Vos estuviste de fiesta ayer?”. Si bien atinó a hacer un gesto de sorpresa, Monteverde se sinceró.

Juana Viale (Fotos: Movilpress)

“Sí, estuve de fiesta en la fiesta de la diversidad”, recordó. “Muy bien. ¿Mandaste fotos equivocadas?”, le preguntó Juana Viale mientras ella, muy incómoda le retrucó: “¿Es necesario?”.

“Sí, mandé a un grupo de rezo...”, reconoció Jimena, respecto a su error. “Es fenomenal lo que le pasó, mandó a un grupo de rezo las fotos de la fiesta de la diversidad”, contó la conductora. “Le pido perdón a mi cuñada, que es la del grupo. ¡Qué gauchita sos vos!”, le reprochó Monteverde a la conductora.