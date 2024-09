Alistándose en una habitación del hotel Hilton para la ceremonia de los Martín Fierro 2024, Juana Viale se despachó en vivo con una contundente queja, en nota con Pía Shaw, por Telefe.

La conductora y actriz miró a cámara y manifestó su disgusto porque Mirtha Legrand no fue nominada en la categoría Mejor conducción femenina.

EL CONTUNDENTE RECLAMO DE JUANA VIALE EN LA PREVIA DE LOS MARTÍN FIERRO 2024

“Honestamente, me parece cualquiera que no la hayan nominado a mi abuela en Mejor conducción. Me parece que es un divague”, dijo Juana, cuando Pía Shaw le preguntó por su presencia en la fiesta de Aptra.

Seria, Viale continuó: “Yo no estoy nominada, y dije ‘no voy a ir. Está nominado el programa de la abuela, que es el esfuerzo de la abuela y de toda la producción’. Pero bueno, no me cayó bien eso”.

“Estar en la terna de conducción la abuela lo tiene más que merecido. No estar no tiene criterio. Después el run run era que no estaba porque lo iba a ganar. Bueno, si merece ganárselo, que se lo gane”, concluyó Juana Viale, sin vueltas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.