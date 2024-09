En la 52da edición de los premios Martín Fierro 2024, Pía Shaw fue una de las encargadas de recorrer el hotel Hilton, donde se lleva adelante la ceremonia de Aptra y se llevó una sorpresa.

La panelista de A la Barbarossa ingresó a la habitación que ocuparon los ex Gran Hermano 2023 y encontró chapando a full a Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, una de las parejas que nació afuera del reality.

CATALINA GOROSTIDI Y JOEL OJEDA, A LOS BESOS EN LA PREVIA DE LOS MARTÍN FIERRO 2024

“No, no, no. Los dejé no siendo novios. Chicos, ¿cuánto llevan ya?”, les dijo Pía a los ex GH, quienes estaban a los arrumacos.

“De novios, un mes”, le respondió Gorostidi. Con la fecha en mente, Ojeda acotó: “Sí, cumplimos en un par de días”.

“Este es el living del amor. Estos siguen chapando”, concluyó la recorrida Pía Shaw, mientras los ex Gran Hermano 2023 se alistaban para la mega premiación de los Martín Fierro 2024.