Susana Giménez regresó a Buenos Aires para grabar el sketch de humor para su programa y para ultimar detalles para su gran regreso a la televisión, previsto para el domingo 15 de septiembre.

En ese marco, la diva fue súper sincera cuando le preguntaron si iría a los Martín Fierro 2024, pese a no tener ninguna nominación.

“Estoy haciendo de todo, pasé días de 12 horas de grabación. Estoy haciendo todo lo posible para cambiar un poquito el programa”, dijo Susana en la nota de Mañanísima, sobre su esperada vuelta a la TV.

Sobre su asistencia a la 52da edición de los premios de Aptra, expresó: “No estoy nominada para nada. Hace 4 años que no hago televisión y digo ‘¿por qué voy a los Martín Fierro?’. Y me dicen ‘vas un ratito y te vas’”.

“Está todo el mundo acostumbrado a que la Chiqui y yo estemos. Ella va y tampoco está nominada. No sé qué vamos a hacer”, dijo Giménez, sin filtros.

“Voy con alegría por ver a mis compañeros de trabajo, pero voy lo más tranquila porque no estoy nominada”, agregó.

QUÉ DIJO SUSANA DE LAS GRANDES AUSENCIA A LOS MARTÍN FIERRO 2024

Lejos de la televisión y del ruido mediático, Susana Giménez afirmó no estar al tanto de que importantes colegas no irían este 9 de septiembre al hotel Hilton a la ceremonia de los Martín Fierro 2024.

“¿Viste que hay algunos ausentes, Moria Casán, Guido Kaczka, Marcelo Tinelli?”, le comentó una notera. Y la conductora contestó con un sincericidio: “No lo sé, yo vengo del campo. De verdad, no sé nada”.

