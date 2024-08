A una semana de ponerse formalmente de novios, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda asistieron al stream Fuera de joda y contaron con lujos y detalles cómo nació su historia de amor, tras salir de la casa de Gran Hermano 2023.

CATALINA Y JOEL CONTARON CÓMO SE PIDIERON TENER UNA RELACIÓN EXCLUSIVA

Nacho: -¿Quiero saber cómo se dieron el primer beso siendo amigos?

Catalina: -En el repechaje nos hicimos súper amigos. Cuando salimos de la casa seguimos siendo amigos. Pero el 21 de abril estábamos en una fiesta en la casa de un amigo de Joel y, bueno, estábamos todos borrachos...

Joel: -Después se fue a trabajar...

Catalina: -Tenía una presencia. Bueno, no estaba borracha (risas). Pero estábamos bailando y pasó. Fue él. Fue culpa de él.

Joel: -Sí, estábamos bailando y...

Catalina: -Él me dio un beso y yo se lo respondí.

Mora: -Pero cuando sos muy amigo, pensás antes de dar ese primer paso “capaz me la estoy mandando”.

Joel: -Pero algo pasaba... Había tensión.

Catalina: -Algo sentíamos, pero después de ese beso seguimos siendo amigos... Nos terminamos enamorando en el transcurso del tiempo.

La Tora: -¿A vos te molestó que Cata haya chapado con alguién en ese interín que no eran novios?

Joel: -Nuestro shippeo era jodiendo y a la semana sale que se está chapando a otro pibe. A Damián. Y dije “listo”. Ahí se cortó. Me sentí un pelotudo... Pero no estábamos juntos.

La Tora: -Igual vos no sos santo de mi devoción.

Catalina: -No estábamos juntos. Éramos amigos y nos contábamos las cosas...

Nacho: -¿Cómo avanzó la relación?

Joel: -Después empezamos a pasar tiempo juntos de nuevo.

Catalina: -Yo insistía...

Nacho: -¿Cuándo llegó el segundo beso y se replantearon las cosas?

Joel: -Un día me estaba yendo de una gala de Gran Hermano y ella me dice “¿y mi beso?”. Me volví, le di un beso, sin lengua, y me fui.

Catalina: -A fines de junio empezamos a vernos más y en julio nos dijimos “yo no quiero que vos estés con nadie más”. “Bueno, yo tampoco”. Y pasó así. De novios nos pusimos el 14 de agosto.

