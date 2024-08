A un mes y una semana de confirmar en el stream de Martín Cirio que estaba teniendo una historia de amor con Joel Ojeda, Catalina Gorostidi contó cómo fue el momento en el que su excompañero de Gran Hermano 2023 le pidió que sea su novia ¡y se emocionó en vivo!

“Yo siempre le decía que me lo tenía que pedir de alguna forma especial, y al final no fue así. Ay, me estoy emocionando...”, comenzó diciendo Cata en el programa que conduce, All Access.

Enamoradísima, continuó: “Estábamos los dos en el sillón viendo la tele, y me dice ‘¿querés agua?’, ‘¿Querés mate?’. Y yo ‘no, no, gracias, gracias’. Y me dice ‘¿querés ser mi novia?’. Yo me quedé ‘¡¿qué?!’. Me re emocioné. Fue re lindo Fue re auténtico”.

“¿Lloraste?”, le preguntó una compañera de stream a Catalina. Y contestó: “No, no lloré No, no lloré, pero me morí de amor y me re emocioné. No llegué a las lágrimas”.

LA TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR DE CATALINA GOROSTIDI A JOEL OJEDA

En ese marco, y tras contar en redes sociales que se mudaron juntos, Catalina le declaró su amor a Joel en pleno stream.

“Estamos re contentos, viviendo con mis tres chihuahuas... Él es lo más. Es el hombre de mi vida”, dijo la exparticipante de Gran Hermano 2023, feliz por haber encontrado el amor en el reality.

